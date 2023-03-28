Йол советует "Тоттенхэму" назначить Нагельсманна

Бывший наставник "Тоттенхэма" Мартин Йол рекомендовал "шпорам" назначить уволенного из "Баварии" Юлиана Нагельсманна.

"Тоттенхэм" находится в поисках нового рулевого после расставания с Антонио Конте минувшей ночью. Вероятно, "шпоры" произведут назначение уже после окончания сезона, в остатке которого командой будет руководить Кристиан Стеллини.



По мнению Йола, у "Тоттенхэма" есть возможность заполучить лучшего тренера в Европе в лице Нагельсманна, хотя у того и не сложился этот сезон в "Баварии".



"Думаю, вокруг есть один-два очень хороших варианта. Например, Нагельсманна я считаю лучшим в Европе".



"Он молод, способен, талантлив. Он был хорош в "Хоффенхайме", он был хорош в "Лейпциге". Он был очень хорош в командах поменьше, где у него не было всех ресурсов".



"Я вижу несколько вариантов на рынке. Я не хочу подавать идею другим клубам, но я думаю, Нагельсманн — лучший. Он отличный тренер", — сообщил Йол talkSPORT.