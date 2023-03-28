Вингер Букайо Сака станет третьим самым высокооплачиваемым игроком в истории "Арсенала", когда подпишет новый контракт.

21-летний Сака проводит великолепный сезон, став первым игроком, который достиг двузначного количества и голов, и результативных передач в этой кампании Премьер-Лиги, а в матче за сборную Англии против Украины в минувшее воскресенье Букайо отличился сам и помог забить Харри Кейну (2:0).



Действующий контракт Сака истекает в конце сезона 2023/24, и в предыдущие месяцы в прессе регулярно появлялись слухи, сватающие Букайо в различные топ-клубы, включая "Манчестер Сити".



Однако Daily Mail может подтвердить, что Сака хочет остаться в "Арсенале" и выступить с родным клубом в Лиге Чемпионов. Букайо уже достиг принципиальной договоренности с "канонирами" о новой сделке.



Благодаря бонусам и дополнительным выплатам Сака сможет получать по новому контракту почти 15 миллионов фунтов в год — или около 300,000 фунтов в неделю.



Таким образом, Сака станет самым высокооплачиваемым игроком в команде Микеля Артеты и третьим самым высокооплачиваемым в истории "Арсенала" — после Месута Озила и Пьер-Эмерика Обамеянга, которым лондонский клуб в свое время платил по 350,000 фунтов в неделю.