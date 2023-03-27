Харри Рэднапп сомневается, что Почеттино вернется в "Тоттенхэм"

Экс-главный тренер "Тоттенхэма" Харри Рэднапп усомнился насчет того, что Маурисио Почеттино вернется к "шпорам".

Почеттино находится без работы с прошлого лета, когда от его услуг отказался ПСЖ, и прежде Маурисио уже делал намеки на свое возвращение в "Тоттенхэм".



Почеттино добился значительных успехов, тренируя "Тоттенхэм" с 2014 по 2019 год, однако тот факт, что "шпоры" сразу не назначили Маурисио, увольняя Антонио Конте, говорит Рэднаппу о том, что аргентинский специалист не вернется.



"Есть не так много людей, которые взялись бы за работу в "Тоттенхэме". На мой взгляд, Почеттино — один из них, и я думал, что он вернулся бы".



"Однако пока что они не назначили его. Почему они не взяли его сегодня? Он же без работы. Если они думают взять его в конце сезона, то это выглядит сомнительно", — сообщил Рэднапп BBC Radio 5 Live.