"Ливерпуль" проявляет "серьезный интерес" к Маунту

"Ливерпуль" проявляет "серьезный интерес" к полузащитнику "Челси" Мейсону Маунту.

В данный момент у Маунта остается только один полный год по действующему контракту с "Челси". Мейсон хочет остаться в родном клубе, но у сторон имеются существенные разногласия.



Маунт добился впечатляющего прогресса с момента, как ворвался в первую команду "Челси" в 2019 году. Мейсон дважды признавался лучшим игроком "синих" в сезоне, а также заявил о себе в сборной Англии.



Оставаясь одним из самых низкооплачиваемых игроков "Челси", Маунт хочет, чтобы новый контракт соответствовал его изменившемуся статусу, однако Мейсон не может договориться по зарплате и не горит желанием заключать сделку сразу на семь лет.



За ситуацией вокруг Маунта наблюдает целый ряд клубов, и Football.London утверждает, что "Ливерпуль" собирается сделать предложение о покупке Мейсона грядущим летом, если к тому времени 24-летний не договорится с "Челси" о продлении сотрудничества.



Среди претендентов на Маунта значатся "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед", но именно "Ливерпуль" называется фаворитом в борьбе за Мейсона.



На "Энфилде" уверены, что смогут договориться с Маунтом, надеясь заполучить Мейсона по сниженной цене ввиду истекающего контракта.