Конте прокомментировал свой уход из "Тоттенхэма"

Антонио Конте впервые высказался по поводу своего ухода с поста главного тренера "Тоттенхэма".

Минувшей ночью "Тоттенхэм" объявил о расставании с Конте, чей контракт и так истекал в конце сезона, "по обоюдному согласию сторон".



В предыдущие недели и месяцы Конте критиковал игроков "Тоттенхэма", владельцев и даже фанатов, называя тех нетерпеливыми. Однако именно на болельщиках Антонио сделал акцент, прощаясь с Северным Лондоном.



"Футбол — это страсть. Я бы хотел от души поблагодарить каждого в "Тоттенхэме", кто ценил и разделял мою страсть и мой яростный способ восприятия футбола, будучи тренером".



"Особенно я думаю о фанатах, которые всегда демонстрировали, что поддерживают и ценят меня. Было незабываемо слышать, как они поют мое имя".



"Наше приключение вместе закончилось, и я желаю вам всего наилучшего в будущем. Антонио", — гласит заявление Конте.