Конте прокомментировал свой уход из "Тоттенхэма"
Антонио Конте впервые высказался по поводу своего ухода с поста главного тренера "Тоттенхэма".
Минувшей ночью "Тоттенхэм" объявил о расставании с Конте, чей контракт и так истекал в конце сезона, "по обоюдному согласию сторон".
В предыдущие недели и месяцы Конте критиковал игроков "Тоттенхэма", владельцев и даже фанатов, называя тех нетерпеливыми. Однако именно на болельщиках Антонио сделал акцент, прощаясь с Северным Лондоном.
"Футбол — это страсть. Я бы хотел от души поблагодарить каждого в "Тоттенхэме", кто ценил и разделял мою страсть и мой яростный способ восприятия футбола, будучи тренером".
"Особенно я думаю о фанатах, которые всегда демонстрировали, что поддерживают и ценят меня. Было незабываемо слышать, как они поют мое имя".
"Наше приключение вместе закончилось, и я желаю вам всего наилучшего в будущем. Антонио", — гласит заявление Конте.
27.03.2023 21:00
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