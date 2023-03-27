"Челси" продлил своего третьего голкипера

"Челси" объявил о подписании нового трехлетнего контракта с резервным голкипером Маркусом Беттинелли.

Беттинелли прибыл на "Стэмфорд Бридж" в 2021 году и все это время является только третьим голкипером, находясь позади Кепы Аррисабалаги и Эдуара Менди.



Пока что 30-летний англичанин сыграл лишь один матч за "Челси". То была выездная победа "синих" над "Честерфилдом" в третьем раунде Кубка Англии в прошлом сезоне (1:5).



Тем не менее, "Челси" решил не отпускать Беттинелли, чей предыдущий контракт истекал в конце этого сезона. Маркус получил новую сделку сразу до июня 2026.



Добавим, что в переговорах о новом контракте с другим голкипером, Менди, "Челси" до сих пор не преуспел и, возможно, будет вынужден продать Эдуара грядущим летом.