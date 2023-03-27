Эмерсон Роял ложится на операцию

Защитник "Тоттенхэма" Эмерсон Роял, вероятно, уже не сыграет в этом сезоне, получив травму колена в сборной Бразилии.

Покупка Педро Порро у "Спортинга" в январе заставила Рояла улучшить свою игру. Эмерсон провел ряд ярких матчей, не уступив место в стартовом составе новичку.



Своей игрой за "Тоттенхэм" Роял даже заслужил возвращение в сборную Бразилии, в которую не вызывался более года, пропустив Чемпионат Мира в Катаре.



Однако в концовке товарищеского матча бразильцев против Марокко в минувшую субботу 24-летний защитник повредил свое колено и теперь нуждается в операции.



Football.London ожидает, что Роял уже не сыграет в этом сезоне, составив компанию в лазарете "шпор" Бену Дэвису, Иву Биссума, Родриго Бентанкуру и Райану Сессеньону.



В отсутствие Рояла временному наставнику "Тоттенхэма" Кристиану Стеллини придется безальтернативно использовать справа в обороне упомянутого Порро, поскольку Джед Спенс находится в аренде в "Ренне", а контракт Мэтта Дохерти был разорван в январе.