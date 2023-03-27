Тухель хочет купить Кейна в "Баварию"

Главный тренер "Баварии" Томас Тухель хочет, чтобы его новый клуб приобрел нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

29-летнего Кейна сватали в "Баварию" и раньше, однако после назначения Тухеля на прошлой неделе шансы на переезд Харри в Мюнхен возросли.



Как утверждает Football Insider, Тухель является "огромным фанатом" Кейна, которого он прекрасно знает по своему периоду работы в "Челси", поэтому Томас сразу же сообщил руководству "Баварии", что Харри — его цель номер один на грядущее лето.



После окончания этого сезона у Кейна останется только 12 месяцев по контракту, и если новая сделка окажется невозможна, президент "Тоттенхэма" Даниэль Леви предпочел бы продать Харри за рубеж, нежели укреплять кого-либо из конкурентов по Премьер-Лиге вроде "Манчестер Юнайтед".