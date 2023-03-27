FA обвинила Марку Силву в неподобающих комментариях
Главному тренеру "Фулхэма" Марку Силве были предъявлены обвинения насчет неподобающих комментариев после матча Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".
Напомним, Силва был удален на 72-й минуте проигранного "Фулхэмом" матча 1/4 финала Кубка Англии (3:1), принявшись спорить с рефери Крисом Каваной насчет назначения пенальти в ворота "дачников" за игру рукой Виллиана.
Ранее Ассоциация уже предъявила обвинения Силве и Александару Митровичу, но они касались именно эпизода с тремя красными карточками.
Сейчас же стало известно, что в срок до среды, 29 марта, Марку дополнительно предстоит объясниться за свои послематчевые комментарии.
Общаясь с прессой после матча, Силва усомнился в непредвзятости Каваны. Марку указал на то, что с этим рефери "Фулхэму" "очень не везет", а некоторые решения Криса "сложно понять".
27.03.2023 17:00
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