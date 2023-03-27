FA обвинила Марку Силву в неподобающих комментариях

Главному тренеру "Фулхэма" Марку Силве были предъявлены обвинения насчет неподобающих комментариев после матча Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

Напомним, Силва был удален на 72-й минуте проигранного "Фулхэмом" матча 1/4 финала Кубка Англии (3:1), принявшись спорить с рефери Крисом Каваной насчет назначения пенальти в ворота "дачников" за игру рукой Виллиана.



Ранее Ассоциация уже предъявила обвинения Силве и Александару Митровичу, но они касались именно эпизода с тремя красными карточками.



Сейчас же стало известно, что в срок до среды, 29 марта, Марку дополнительно предстоит объясниться за свои послематчевые комментарии.



Общаясь с прессой после матча, Силва усомнился в непредвзятости Каваны. Марку указал на то, что с этим рефери "Фулхэму" "очень не везет", а некоторые решения Криса "сложно понять".