Убыток "Челси" за сезон 2021/22 составил 121 млн. фунтов

Челси "Челси" отчитался об убытке в 121 миллион фунтов за прошлый сезон.

Сезон 2021/22 получился по-настоящему турбулентным для "Челси", чей бывший владелец Роман Абрамович оказался под санкциями со стороны британского правительства в марте 2022 и был вынужден выставить клуб на продажу.

Наложенные на Абрамовича санкции коснулись "Челси" и действовали до конца мая, когда американский бизнесмен Тодд Бели завершил приобретение клуба со "Стэмфорд Бридж" за 4.25 млрд. фунтов.

В сезоне 2021/22 — с начала июля 2021 по конец июня 2022 — "Челси" заработал 481.3 млн. фунтов (434.9 млн. фунтов сезоном ранее), нарастив доходы от коммерческой деятельности до 177.1 млн. фунтов.

В отчетный период "Челси" инвестировал 118 млн. фунтов в укрепление состава. Торговля игроками обеспечила "синим" прибыль в 123.2 млн. фунтов, что стало возможность благодаря продажам вроде Тэмми Абрахэма, Марка Гехи, Фикайо Томори и Курта Зума.

В своем официальном заявлении "Челси" утверждает, что продолжает соответствовать правилам финансового фейр-плей, а убыток в 121.3 млн. фунтов объясняет влиянием санкций.

Добавим, что за два последних трансферных окна "Челси" потратил около 600 млн. фунтов на укрепление состава, но это будет отображено уже в следующем отчете.


Метки финансы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2023 16:00

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Последние комментарии:




  1. alexomck 27.03.2023 16:38 # alexomck
    снять 15 очков в этом и следующем сезоне

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  2. true-manc 27.03.2023 16:36 # true-manc
    бизнескакульси

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  3. slash-lfc 27.03.2023 16:06 # slash-lfc
    Убыточная бесполезная xyита Уебанси фк

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  4. felix-the-cat 27.03.2023 16:04 # felix-the-cat
    Цхахаххахаха помоешные

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  5. shearer1 27.03.2023 16:01 # shearer1
    Бизнес - кар. Хаха

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