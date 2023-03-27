Убыток "Челси" за сезон 2021/22 составил 121 млн. фунтов
"Челси" отчитался об убытке в 121 миллион фунтов за прошлый сезон.
Сезон 2021/22 получился по-настоящему турбулентным для "Челси", чей бывший владелец Роман Абрамович оказался под санкциями со стороны британского правительства в марте 2022 и был вынужден выставить клуб на продажу.
Наложенные на Абрамовича санкции коснулись "Челси" и действовали до конца мая, когда американский бизнесмен Тодд Бели завершил приобретение клуба со "Стэмфорд Бридж" за 4.25 млрд. фунтов.
В сезоне 2021/22 — с начала июля 2021 по конец июня 2022 — "Челси" заработал 481.3 млн. фунтов (434.9 млн. фунтов сезоном ранее), нарастив доходы от коммерческой деятельности до 177.1 млн. фунтов.
В отчетный период "Челси" инвестировал 118 млн. фунтов в укрепление состава. Торговля игроками обеспечила "синим" прибыль в 123.2 млн. фунтов, что стало возможность благодаря продажам вроде Тэмми Абрахэма, Марка Гехи, Фикайо Томори и Курта Зума.
В своем официальном заявлении "Челси" утверждает, что продолжает соответствовать правилам финансового фейр-плей, а убыток в 121.3 млн. фунтов объясняет влиянием санкций.
Добавим, что за два последних трансферных окна "Челси" потратил около 600 млн. фунтов на укрепление состава, но это будет отображено уже в следующем отчете.
27.03.2023 16:00
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снять 15 очков в этом и следующем сезоне
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бизнескакульси
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Убыточная бесполезная xyита Уебанси фк
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Цхахаххахаха помоешные
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Бизнес - кар. Хаха
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