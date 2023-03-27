Шорт-лист "Тоттенхэма" на замену Конте содержит 10 имен

Даниэль Леви "Тоттенхэм" составил шорт-лист из 10 имен на вакантную должность главного тренера.

Минувшей ночью "Тоттенхэм" объявил, что Антонио Конте покидает пост главного тренера "по обоюдному согласию сторон".

Ближайшие недели и месяцы президент "шпор" Даниэль Леви посвятит тому, чтобы определить наиболее подходящую кандидатуру на замену Конте.

В данный момент приоритетной целью Леви считается Юлиан Нагельсманн, который в прошлую пятницу был уволен из "Баварии", уступив свое место бывшему наставнику "Челси" Томасу Тухелю. В ближайшее время "Тоттенхэм" попытается пригласить 35-летнего немца к столу переговоров.

Однако Daily Mail утверждает, что Нагельсманн — далеко не единственное имя в списке Леви. "Тоттенхэм" также проявляет интерес к Маурисио Почеттино, Луису Энрике, Роберто Де Дзерби, Томасу Франку, Марку Силве, Стиву Куперу, Сержиу Консейсау, Оливеру Глазнеру и Анге Постекоглу.


Метки Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2023 15:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 27.03.2023 15:19 # chelsea88
    А наш Поттер не нужен шпорам?

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  2. danilych89 27.03.2023 15:16 # danilych89
    интересно, когда уже будет шорт-лист на замену Леви?

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