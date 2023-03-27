Шорт-лист "Тоттенхэма" на замену Конте содержит 10 имен
"Тоттенхэм" составил шорт-лист из 10 имен на вакантную должность главного тренера.
Минувшей ночью "Тоттенхэм" объявил, что Антонио Конте покидает пост главного тренера "по обоюдному согласию сторон".
Ближайшие недели и месяцы президент "шпор" Даниэль Леви посвятит тому, чтобы определить наиболее подходящую кандидатуру на замену Конте.
В данный момент приоритетной целью Леви считается Юлиан Нагельсманн, который в прошлую пятницу был уволен из "Баварии", уступив свое место бывшему наставнику "Челси" Томасу Тухелю. В ближайшее время "Тоттенхэм" попытается пригласить 35-летнего немца к столу переговоров.
Однако Daily Mail утверждает, что Нагельсманн — далеко не единственное имя в списке Леви. "Тоттенхэм" также проявляет интерес к Маурисио Почеттино, Луису Энрике, Роберто Де Дзерби, Томасу Франку, Марку Силве, Стиву Куперу, Сержиу Консейсау, Оливеру Глазнеру и Анге Постекоглу.
27.03.2023 15:00
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А наш Поттер не нужен шпорам?
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интересно, когда уже будет шорт-лист на замену Леви?
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