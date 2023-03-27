Почеттино намекнул на возвращение в "Тоттенхэм"
Бывший главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино объявил о своем возвращении в Лондон.
Минувшей ночью "Тоттенхэм" официально объявил о расставании с Антонио Конте, доверив управление командой на остаток сезона Кристиану Стеллини и Райану Мейсону.
Практически одновременно с этим Почеттино анонсировал свое возвращение в Лондон из Японии, где он провел несколько последних недель с семьей. "Назад домой", — написал Маурисио у себя в инстаграме.
Такого рода запись болельщики "Тоттенхэма" восприняли как намек, что Почеттино может вернуться в их клуб.
Добавим, Маурисио находится без работы с прошлого лета, когда от его услуг отказался ПСЖ. В данный момент 51-летний аргентинец рассматривается букмекерами вторым фаворитом на роль следующего постоянного наставника "Тоттенхэма", уступая только Юлиану Нагельсманну.
27.03.2023 14:00
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