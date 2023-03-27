"Юнайтед" отказался отпустить Гринвуда в Турцию

Мейсон Гринвуд "Манчестер Юнайтед" отклонил запросы турецких клубов насчет нападающего Мейсона Гринвуда.

Напомним, Гринвуд отстранен от тренировок и матчей "Юнайтед" с января прошлого года, когда он был арестован по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки.

В прошлом месяце с Гринвуда сняли обвинения, а "Юнайтед" инициировал внутреннее расследование, чтобы решить будет ли Мейсон реабилитирован.

Как сообщает The Athletic, в этот период сразу несколько клубов из Турции, где зимнее трансферное окно было расширено до 5 марта, обратились насчет аренды 21-летнего англичанина.

Однако "Юнайтед" отклонил эти запросы, и в данный момент у Гринвуда есть только два варианта. Либо Мейсон будет интегрирован в команду Эрика Тен Хага, либо покинет клуб.

Добавим, Гринвуд продолжает получать 70,000 фунтов в неделю по контракту, рассчитанному до 2025 года.


Метки Гринвуд, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2023 13:00

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