"Юнайтед" отказался отпустить Гринвуда в Турцию

"Манчестер Юнайтед" отклонил запросы турецких клубов насчет нападающего Мейсона Гринвуда.

Напомним, Гринвуд отстранен от тренировок и матчей "Юнайтед" с января прошлого года, когда он был арестован по подозрению в изнасиловании и избиении своей девушки.



В прошлом месяце с Гринвуда сняли обвинения, а "Юнайтед" инициировал внутреннее расследование, чтобы решить будет ли Мейсон реабилитирован.



Как сообщает The Athletic, в этот период сразу несколько клубов из Турции, где зимнее трансферное окно было расширено до 5 марта, обратились насчет аренды 21-летнего англичанина.



Однако "Юнайтед" отклонил эти запросы, и в данный момент у Гринвуда есть только два варианта. Либо Мейсон будет интегрирован в команду Эрика Тен Хага, либо покинет клуб.



Добавим, Гринвуд продолжает получать 70,000 фунтов в неделю по контракту, рассчитанному до 2025 года.