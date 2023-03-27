Ван Перси уверен, что "Арсенал" выиграет Премьер-Лигу

Бывший нападающий "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед" Робин Ван Перси уверен, что "канониры" удержатся на вершине Премьер-Лиги к финишу.

На этот международный перерыв "Арсенал" ушел, на восемь очков опережая "Манчестер Сити", который, правда, сыграл на один матч меньше.



Ван Перси доволен, как команда Микеля Артеты, с которым он вместе выступал за "канониров" в сезоне 2011/12, играет под давлением и желает лондонцам завоевать титул.



"В этот период времени каждое очко по-настоящему важно. Они провели пару сложных матчей, и оба раза набирали три очка. Это качество чемпионской команды, и они доказывают это".



"Последний отрезок — всегда самый сложный, и будет интересно посмотреть. Лично у меня есть ощущение, что они выиграют лигу".



"Они достаточно давно этого не делали, и я буду рад их победе", — сообщил Ван Перси Sky Sports.