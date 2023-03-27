Агбонлахор считает, что "Ливерпуль" должен продлить контракт с Милнером

Экс-нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор считает, что "Ливерпуль" должен продлить контракт с полузащитником Джеймсом Милнером на следующий сезон.

В этом сезоне 37-летний Милнер отметился только шестью появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" в рамках Премьер-Лиги. Главный тренер "красных" Юрген Клопп преимущественно использует ветерана для латания дыр или выходов на замену.



Однако Агбонлахор ожидает, что опытом Милнера нельзя пренебрегать. Кроме того, Джеймс помог бы Клоппу мягче произвести ожидаемое обновление линии полузащиты.



"Думаю, его опыт и лидерские качества стоят того, чтобы он остался".



"Фабиньо должен уйти летом, Кейна уйдет, Окслейд-Чемберлен уйдет. Поэтому, уверен, "Ливерпулю" нужен игрок вроде Милнера".



"Уверен, будут и новички, но мы не знаем, получат ли они травмы и смогут ли они сразу адаптироваться".



"Милнер определенно заслуживает остаться. Он не будет ныть насчет игрового времени, он знает свою роль".



"На месте Клоппа я бы определенно предложил ему новый контракт. У немногих опыта больше, а также он может играть на различных позициях, если необходимо", — сообщил Агбонлахор Football Insider.