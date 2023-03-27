Гари Кэхилл похвалил Ван Дейка

Гари Кэхилл Бывший игроки "Челси" Гари Кэхилл выступил с похвалой в адрес защитника "Ливерпуля" Виргила Ван Дейка.

Своей игрой за "Ливерпуль" в предыдущие годы Ван Дейк заслужил репутацию одного из лучших защитников в мире, хотя в этом сезоне к Виргилу нередко возникают претензии.

Тем не менее, Кэхилл по-прежнему придерживается высочайшего мнения насчет 31-летнего голландца.

"Громадный игрок. Помню, я играл против него ранее в его карьере. Он был в "Саутгемптоне" и все еще постигал игру".

"Он заслужил переход в "Ливерпуль", а остальное говорит само за себя. Естественно, он один из лучших защитников в мире. Похоже, он является большой личностью".

"Он быстр, силен, агрессивен, на него можно положиться. Повторюсь он обладает всеми атрибутами, чтобы быть игроком топ-уровня в европейском футболе, а не только в Премьер-Лиге", — цитирует Кэхилла Liverpool Echo.


Метки Ван Дейк, Кэхилл, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2023 10:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 27.03.2023 10:45 # true-manc
    хорошая сучка сосет просто супер (с) гари кехил о ван дике

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  2. apl-nash 27.03.2023 10:24 # apl-nash
    Даже пенсы признают это

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