МЮ пытался арендовать Амрабата на исходе в января

Брат Софьяна Амрабата рассказал, что "Манчестер Юнайтед" пытался заполучить полузащитника "Фиорентины" в январе.

Амрабат сыграл ключевую роль в достижении сборной Марокко полуфинальной стадии Чемпионата Мира в Катаре в декабре, после чего Софьяна принялись сватать в большие клубы.



Претендентами на Амрабата назывались "Челси", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Милан", но если верить поигравшему за "Уотфорд" Нордину Амрабату, заполучить 26-летнего марокканца хотел и "Юнайтед".



"Я могу назвать три клуба, которые были конкретны в заключительные два-три дня трансферного окна".



"Манчестер Юнайтед" хотел взять его в аренду с опцией выкупа, "Фиорентина" ответила отказом", — сообщил Нордин Voetbal Primeur.



Добавим, "Юнайтед" все-таки удалось укрепить центр поля на исходе зимнего окна, взяв в аренду у "Баварии" Марселя Забитцера.