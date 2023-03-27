МЮ пытался арендовать Амрабата на исходе в января
Брат Софьяна Амрабата рассказал, что "Манчестер Юнайтед" пытался заполучить полузащитника "Фиорентины" в январе.
Амрабат сыграл ключевую роль в достижении сборной Марокко полуфинальной стадии Чемпионата Мира в Катаре в декабре, после чего Софьяна принялись сватать в большие клубы.
Претендентами на Амрабата назывались "Челси", "Ливерпуль", "Тоттенхэм" и "Милан", но если верить поигравшему за "Уотфорд" Нордину Амрабату, заполучить 26-летнего марокканца хотел и "Юнайтед".
"Я могу назвать три клуба, которые были конкретны в заключительные два-три дня трансферного окна".
"Манчестер Юнайтед" хотел взять его в аренду с опцией выкупа, "Фиорентина" ответила отказом", — сообщил Нордин Voetbal Primeur.
Добавим, "Юнайтед" все-таки удалось укрепить центр поля на исходе зимнего окна, взяв в аренду у "Баварии" Марселя Забитцера.
27.03.2023 09:00
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