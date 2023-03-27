Мерфи: "Райс должен уйти из "Вест Хэма"

Экс-игрок сборной Англии Данни Мерфи посоветовал полузащитнику Деклану Райсу не медлить с уходом из "Вест Хэма".

Согласно слухам, Райс порывался уйти из "Вест Хэма" еще прошлым летом. На сей раз "молотобойцам" будет сложнее сохранить Деклана, потому что от контракта того остается только один год.



Мерфи чувствует, что Райс созрел, чтобы уйти на повышение, и Данни видит для Деклана два подходящих варианта в Лондоне.



"Деклан Райс должен уйти из "Вест Хэма".



"В идеале ему следовало бы уйти прошлым летом, потому что ему сложно поддерживать свою лучшую форму в команде, которая не контролирует мяч и не диктует игру так хорошо, как другие".



"Он на 100 процентов готов выйти на следующий уровень. Ему уже 24, и он больше не хочет ждать возможности сыграть в Лиге Чемпионов".



"Арсенал" стал бы отличным вариантом для него, и я думаю, там он бы автоматически стал игроком стартового состава".



"Также для него привлекательно выглядит "Челси", который он поддерживал в детстве и в академии которого занимался", — сообщил Мерфи Daily Mail.