"Вилла", "Ньюкасл" и "Брайтон" хотят Окслейд-Чемберлена
"Астон Вилла", "Ньюкасл" и "Брайтон" заинтересованы в приглашении полузащитника "Ливерпуля" Алекса Окслейд-Чемберлена.
Окслейд-Чемберлен так и не смог стать основным игроком "Ливерпуля" после своего перехода из "Арсенала" в 2017 году, чему во многом помешали травмы.
В этом сезоне Алекс отметился лишь пятью появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" во всех турнирах, сделав явно недостаточно, чтобы заслужить продление своего истекающего в конце сезона контракта.
Ожидая ухода Окслейд-Чемберлена из "Ливерпуля" грядущим летом, Daily Mail называет три клуба Премьер-Лиги, которые проявили ранний интерес к 29-летнему англичанину.
Например, "Брайтон" хотел Окслейд-Чемберлена еще в январе, но не был готов заплатить компенсацию. Грядущим летом с этим проблем не возникнет, потому что Алекс станет свободным агентом.
Источник добавляет, что к воспитаннику "Саутгемптона" также существует интерес из итальянской Серии А.
27.03.2023 07:00
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