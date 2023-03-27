"Вилла", "Ньюкасл" и "Брайтон" хотят Окслейд-Чемберлена

"Астон Вилла", "Ньюкасл" и "Брайтон" заинтересованы в приглашении полузащитника "Ливерпуля" Алекса Окслейд-Чемберлена.

Окслейд-Чемберлен так и не смог стать основным игроком "Ливерпуля" после своего перехода из "Арсенала" в 2017 году, чему во многом помешали травмы.



В этом сезоне Алекс отметился лишь пятью появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" во всех турнирах, сделав явно недостаточно, чтобы заслужить продление своего истекающего в конце сезона контракта.



Ожидая ухода Окслейд-Чемберлена из "Ливерпуля" грядущим летом, Daily Mail называет три клуба Премьер-Лиги, которые проявили ранний интерес к 29-летнему англичанину.



Например, "Брайтон" хотел Окслейд-Чемберлена еще в январе, но не был готов заплатить компенсацию. Грядущим летом с этим проблем не возникнет, потому что Алекс станет свободным агентом.



Источник добавляет, что к воспитаннику "Саутгемптона" также существует интерес из итальянской Серии А.