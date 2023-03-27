"Тоттенхэм" объявил о расставании с Конте
"Тоттенхэм" объявил о расставании со своим главным тренером Антонио Конте "по обоюдному согласию сторон".
Конте практически поставил крест на своей карьере в "Тоттенхэме" гневной речью после упущенной победы против "Саутгемптона" (3:3) перед международным перерывом.
Президент "шпор" Даниэль Леви не стал рубить с плеча и взял время на размышления, но это не спасло Конте.
В итоге "Тоттенхэм" достиг договоренности с Конте о прекращении сотрудничества раньше конца сезона, когда истекал контракт Антонио.
Лондонский клуб также сообщает, что обязанности главного тренера в остатке сезона будет исполнять Кристиан Стеллини, который был правой рукой Конте. А ассистентом становится Райан Мейсон.
"У нас остается 10 матчей Премьер-Лиги, и наше попадание в Лигу Чемпионов зависит от нас. Нас всем нужно сплотиться. Каждый должен прибавить, чтобы финишировать как можно выше ради нашего клуба и удивительных, преданных болельщиков", — сообщил Леви.
Добавим, Конте тренировал "Тоттенхэм" с ноября 2021, придя на место уволенного Нуну Эшпириту Санту. В прошлом сезоне Антонио занял четвертое место в Премьер-Лиге — как раз там "шпоры" сейчас и находятся.
27.03.2023 00:45
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