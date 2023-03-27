"Тоттенхэм" объявил о расставании с Конте

Антонио Конте "Тоттенхэм" объявил о расставании со своим главным тренером Антонио Конте "по обоюдному согласию сторон".

Конте практически поставил крест на своей карьере в "Тоттенхэме" гневной речью после упущенной победы против "Саутгемптона" (3:3) перед международным перерывом.

Президент "шпор" Даниэль Леви не стал рубить с плеча и взял время на размышления, но это не спасло Конте.

В итоге "Тоттенхэм" достиг договоренности с Конте о прекращении сотрудничества раньше конца сезона, когда истекал контракт Антонио.

Лондонский клуб также сообщает, что обязанности главного тренера в остатке сезона будет исполнять Кристиан Стеллини, который был правой рукой Конте. А ассистентом становится Райан Мейсон.

"У нас остается 10 матчей Премьер-Лиги, и наше попадание в Лигу Чемпионов зависит от нас. Нас всем нужно сплотиться. Каждый должен прибавить, чтобы финишировать как можно выше ради нашего клуба и удивительных, преданных болельщиков", — сообщил Леви.

Добавим, Конте тренировал "Тоттенхэм" с ноября 2021, придя на место уволенного Нуну Эшпириту Санту. В прошлом сезоне Антонио занял четвертое место в Премьер-Лиге — как раз там "шпоры" сейчас и находятся.


Метки Конте, Тоттенхэм, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 27.03.2023 00:45

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  1. hunter022 27.03.2023 01:49 # hunter022
    Mykhailo Mudryk vs England by numbers:

    61 minutes
    0 shots on target
    0 fouls won
    0 chances created
    0 passes into opposition box
    4 dispossessions
    1/2 dribbles completed
    1/8 ground duels won

    Признан худшим игроком матча...

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  2. lexa-arsenal 27.03.2023 01:05 # lexa-arsenal
    Сака красоту забил, хохлы доставайте

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  3. suddenly 27.03.2023 00:57 # suddenly
    Ну всё, не видать им четвёрки.

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  4. gameboy 27.03.2023 00:55 # gameboy
    Два петуха разошлись, и я не про родителей Астера

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