"Тоттенхэм" объявил о расставании с Конте

"Тоттенхэм" объявил о расставании со своим главным тренером Антонио Конте "по обоюдному согласию сторон".

Конте практически поставил крест на своей карьере в "Тоттенхэме" гневной речью после упущенной победы против "Саутгемптона" (3:3) перед международным перерывом.



Президент "шпор" Даниэль Леви не стал рубить с плеча и взял время на размышления, но это не спасло Конте.



В итоге "Тоттенхэм" достиг договоренности с Конте о прекращении сотрудничества раньше конца сезона, когда истекал контракт Антонио.



Лондонский клуб также сообщает, что обязанности главного тренера в остатке сезона будет исполнять Кристиан Стеллини, который был правой рукой Конте. А ассистентом становится Райан Мейсон.



"У нас остается 10 матчей Премьер-Лиги, и наше попадание в Лигу Чемпионов зависит от нас. Нас всем нужно сплотиться. Каждый должен прибавить, чтобы финишировать как можно выше ради нашего клуба и удивительных, преданных болельщиков", — сообщил Леви.



Добавим, Конте тренировал "Тоттенхэм" с ноября 2021, придя на место уволенного Нуну Эшпириту Санту. В прошлом сезоне Антонио занял четвертое место в Премьер-Лиге — как раз там "шпоры" сейчас и находятся.