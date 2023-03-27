Саутгейт похвалил Сака за проснувшуюся жажду голов

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт похвалил вингера "Арсенала" Букайо Сака за проснувшуюся жажду голов.

В воскресенье 21-летний Сака своим голом и результативной передачей на Харри Кейна обеспечил англичанам победу над сборной Украины в отборе к Евро-2024 (2:0).



А немногим ранее Букайо стал первым игроком, который в этом сезоне Премьер-Лиги достиг двузначного количества и голов, и результативных передач.



Саутгейт чувствует, что у Сака произошел "ментальный сдвиг", и Букайо по-настоящему поверил в себя.



"Это был первоклассный удар. В последние 18 месяцев или вроде того он добавил эту беспощадность своей игре".



"Я просто думаю, что сейчас он играет с настоящей верой, когда оказывается перед чужими воротами".



"Об этом свидетельствуют его матчи за клуб и у нас. Когда он выходит на ударную позицию, ты ожидаешь, что он забьет гол, и это именно ментальный сдвиг. Техника здесь не при чем, потому что он всегда был техничен".



"Думаю, теперь он осознает, что тебе нужны показатели по голам и результативным передачам, чтобы быть фланговым игроком топ-уровня, и в этом сезоне у него это есть", — цитирует Саутгейта Sky Sports.