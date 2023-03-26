"Челси" получил запрос от "Баварии" насчет Бэрри

"Челси" получил официальный запрос от "Баварии" насчет тренера Энтони Бэрри.

Сразу после назначения Томаса Тухеля главным тренером "Баварии" появились слухи, что чемпионы Бундеслиги хотят оставить наставника "Челси" Грэма Поттера без члена его штаба в лице 36-летнего Бэрри.



На своей пресс-конференции в пятницу Тухель лично подтвердил интерес к Бэрри, и сейчас, как сообщает Evening Standard, "Бавария" официально обратилась насчет Энтони, хотя и без каких-либо конкретных финансовых деталей.



Утверждается, что на "Стэмфорд Бридж" расстроены публичным заявлением своего бывшего наставника и не хотят терять талантливого специалиста, которого привел в клуб еще Фрэнк Лэмпард.



За время работы в "Челси" Бэрри отклонил несколько предложений из Футбольной Лиги, где он мог бы стать главным тренером. Энтони предпочитает набираться опыта на высочайшем уровне, параллельно работая в штабе сборной Португалии.