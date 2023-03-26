Судьба Конте прояснится в ближайшие 24 часа

Ближайшие 24 будут определяющими для судьбы главного тренера "Тоттенхэма" Антонио Конте.

Конте оказался на грани увольнения после своей словесной атаки на игроков и владельцев "Тоттенхэма" в прошлый уикенд, когда "шпоры" разбазарили преимущество в два гола против "Саутгемптона" (3:3).



В минувший понедельник Конте улетел к семье в Италию, и пресса утверждала, что игроки "Тоттенхэма" уже не ожидают возвращения Антонио.



Как сообщает Daily Mail, возвращение Конте запланировано на ближайший вторник, однако случится это или нет, пока неясно — президент "шпор" Даниэль Леви пока не определился насчет дальнейшего сотрудничества с Антонио.



Уже совсем скоро игроки "Тоттенхэма" начнут возвращаться из своих сборных для подготовки к матчу против "Эвертона" 3 апреля, поэтому Леви должен поторопиться и начать новую неделю с важного решения.