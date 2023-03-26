Англичане уверенно победили Украину

Букайо Сака и Харри Кейн Сборная Англии в доминирующей манере переиграла Украину со счетом 2:0 в отборе к Евро-2024.

Как и ожидалось, место в стартовом составе "трех львов" получил полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон. Он, Джордан Хендерсон и Бен Чилуэлл заменили Калвина Филлипса, Джека Грилиша и дисквалифицированного Люка Шоу.

Англия сразу принялась оказывать давление, но делала это довольно сумбурно. На восьмой минуте Харри Кейн упал в чужой вратарской площади, однако рефери не увидел повода для назначения пенальти.

На 15-й минуте гостям удалось огрызнуться опаснейшим прорывом Романа Яремчука, который из убойной позиции пробил мимо, однако уже был зафиксирован офсайд.

В конце концов Украина дрогнула под давлением. На 37-й минуте Букайо Сака выполнил заброс с правого фланга к дальней штанге, где Кейн в борьбе с защитником ногой опустил мяч в ворота — 1:0.

Спустя три минуты отличился сам Сака. Букайо развернулся около соперника и нанес обводящий удар с дистанции — 2:0.

Во втором тайме хозяева предпочли играть по счету, напрягаясь ровно настолько, сколько было необходимо, чтобы Украина не могла угрожать воротам Джордана Пикфорда.

В итоге гости так ни разу и не пробили в створ ворот Пикфорда, а свой первый и единственный угловой подали на 74-й минуте. У Англии была пара-тройка реальных шансов сделать счет крупным, но не сложилось.

Атакам англичан в первые 45 минут не хватало напористости, однако под занавес тайма команда Гарета Саутгейта все же дожала Украину — дважды — и сделала вторую половину матча формальностью.

Сборная Англии — сборная Украины — 2:0 (2:0)

Голы: Кейн 37, Сака 40.

Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Чилуэлл, Хендерсон, Райс, Беллингем (Галлахер 86), Сака, Мэддисон (Грилиш 86), Кейн (Тоуни 81).

Сборная Украины: Трубин, Матвиенко, Степаненко (Коноплянка 90), Сваток, Караваев (Буяльский 61), Миколенко (Соболь 62), Зинченко, Судаков, Малиновский, Мудрик (Цыганков 61), Яремчук (Довбик 74).

Предупреждение: Малиновский.


Метки Евро-2024, обзор матча, сборная Англии, сборная Украины

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2023 21:00

Количество просмотров Просмотров: 621

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. cesc-fabregas4 26.03.2023 21:27 # cesc-fabregas4
    Xoxловы6лядков обоссали. Великая Россия e6eт эти шмар по всем фронтам, так еще и в футболе хозяева обоccали своих сучeк.
    Типичные свиньи, которых унижают все, кому не лень.

    (ответить)

  2. ian 26.03.2023 21:25 # ian
    Можно было и проиграть, помочь стране в таком положении

    (ответить)

  3. madchester 26.03.2023 21:10 # madchester
    Ожидаемо соснули от своих хозяев.

    (ответить)

  4. brown-ale 26.03.2023 21:05 # brown-ale
    Пикфорд там не уснул случайно в воротах?

    (ответить)

  5. hunter022 26.03.2023 21:05 # hunter022
    В итоге гости так ни разу и не пробили в створ ворот Пикфорда, а свой первый и единственный угловой подали на 74-й минуте.

    Вот он реальный уровень игроков хохлостана...

    (ответить)

  6. takernotagiver 26.03.2023 21:04 # takernotagiver
    Мало скакали на своих страпонах, хохлята. Надо больше и глубже)

    (ответить)

  7. takernotagiver 26.03.2023 21:03 # takernotagiver
    Пиздец. Ни одного удара в створ. Xg 0.14. "Достойная игра" по мнению Артурика)))

    (ответить)

  8. thegodfather 26.03.2023 21:02 # thegodfather
    на равных зарубились
    немножк не фартануло не свезло

    (ответить)

  9. moneycity 26.03.2023 21:02 # moneycity
    Вся русня у телевизора на коленях, смотрела матч сборной Украины по футболу, это просто пиздец)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: