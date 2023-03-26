Англичане уверенно победили Украину
Сборная Англии в доминирующей манере переиграла Украину со счетом 2:0 в отборе к Евро-2024.
Как и ожидалось, место в стартовом составе "трех львов" получил полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон. Он, Джордан Хендерсон и Бен Чилуэлл заменили Калвина Филлипса, Джека Грилиша и дисквалифицированного Люка Шоу.
Англия сразу принялась оказывать давление, но делала это довольно сумбурно. На восьмой минуте Харри Кейн упал в чужой вратарской площади, однако рефери не увидел повода для назначения пенальти.
На 15-й минуте гостям удалось огрызнуться опаснейшим прорывом Романа Яремчука, который из убойной позиции пробил мимо, однако уже был зафиксирован офсайд.
В конце концов Украина дрогнула под давлением. На 37-й минуте Букайо Сака выполнил заброс с правого фланга к дальней штанге, где Кейн в борьбе с защитником ногой опустил мяч в ворота — 1:0.
Спустя три минуты отличился сам Сака. Букайо развернулся около соперника и нанес обводящий удар с дистанции — 2:0.
Во втором тайме хозяева предпочли играть по счету, напрягаясь ровно настолько, сколько было необходимо, чтобы Украина не могла угрожать воротам Джордана Пикфорда.
В итоге гости так ни разу и не пробили в створ ворот Пикфорда, а свой первый и единственный угловой подали на 74-й минуте. У Англии была пара-тройка реальных шансов сделать счет крупным, но не сложилось.
Атакам англичан в первые 45 минут не хватало напористости, однако под занавес тайма команда Гарета Саутгейта все же дожала Украину — дважды — и сделала вторую половину матча формальностью.
Сборная Англии — сборная Украины — 2:0 (2:0)
Голы: Кейн 37, Сака 40.
Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Чилуэлл, Хендерсон, Райс, Беллингем (Галлахер 86), Сака, Мэддисон (Грилиш 86), Кейн (Тоуни 81).
Сборная Украины: Трубин, Матвиенко, Степаненко (Коноплянка 90), Сваток, Караваев (Буяльский 61), Миколенко (Соболь 62), Зинченко, Судаков, Малиновский, Мудрик (Цыганков 61), Яремчук (Довбик 74).
Предупреждение: Малиновский.
26.03.2023 21:00
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Xoxловы6лядков обоссали. Великая Россия e6eт эти шмар по всем фронтам, так еще и в футболе хозяева обоccали своих сучeк.
Типичные свиньи, которых унижают все, кому не лень.
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Можно было и проиграть, помочь стране в таком положении
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Ожидаемо соснули от своих хозяев.
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Пикфорд там не уснул случайно в воротах?
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В итоге гости так ни разу и не пробили в створ ворот Пикфорда, а свой первый и единственный угловой подали на 74-й минуте.
Вот он реальный уровень игроков хохлостана...
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Мало скакали на своих страпонах, хохлята. Надо больше и глубже)
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Пиздец. Ни одного удара в створ. Xg 0.14. "Достойная игра" по мнению Артурика)))
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на равных зарубились
немножк не фартануло не свезло
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Вся русня у телевизора на коленях, смотрела матч сборной Украины по футболу, это просто пиздец)
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