Англичане уверенно победили Украину

Сборная Англии в доминирующей манере переиграла Украину со счетом 2:0 в отборе к Евро-2024.

Как и ожидалось, место в стартовом составе "трех львов" получил полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон. Он, Джордан Хендерсон и Бен Чилуэлл заменили Калвина Филлипса, Джека Грилиша и дисквалифицированного Люка Шоу.



Англия сразу принялась оказывать давление, но делала это довольно сумбурно. На восьмой минуте Харри Кейн упал в чужой вратарской площади, однако рефери не увидел повода для назначения пенальти.



На 15-й минуте гостям удалось огрызнуться опаснейшим прорывом Романа Яремчука, который из убойной позиции пробил мимо, однако уже был зафиксирован офсайд.



В конце концов Украина дрогнула под давлением. На 37-й минуте Букайо Сака выполнил заброс с правого фланга к дальней штанге, где Кейн в борьбе с защитником ногой опустил мяч в ворота — 1:0.



Спустя три минуты отличился сам Сака. Букайо развернулся около соперника и нанес обводящий удар с дистанции — 2:0.



Во втором тайме хозяева предпочли играть по счету, напрягаясь ровно настолько, сколько было необходимо, чтобы Украина не могла угрожать воротам Джордана Пикфорда.



В итоге гости так ни разу и не пробили в створ ворот Пикфорда, а свой первый и единственный угловой подали на 74-й минуте. У Англии была пара-тройка реальных шансов сделать счет крупным, но не сложилось.



Атакам англичан в первые 45 минут не хватало напористости, однако под занавес тайма команда Гарета Саутгейта все же дожала Украину — дважды — и сделала вторую половину матча формальностью.



Сборная Англии — сборная Украины — 2:0 (2:0)



Голы: Кейн 37, Сака 40.



Сборная Англии: Пикфорд, Уолкер, Стоунс, Магуайр, Чилуэлл, Хендерсон, Райс, Беллингем (Галлахер 86), Сака, Мэддисон (Грилиш 86), Кейн (Тоуни 81).



Сборная Украины: Трубин, Матвиенко, Степаненко (Коноплянка 90), Сваток, Караваев (Буяльский 61), Миколенко (Соболь 62), Зинченко, Судаков, Малиновский, Мудрик (Цыганков 61), Яремчук (Довбик 74).



Предупреждение: Малиновский.