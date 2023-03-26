"Юнайтед" увеличит зарплату Гарначо в 10 раз

Вингер "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо достиг принципиальной договоренности о новом контракте, который увеличит его зарплату в 10 раз.

Перед тем, как он получил травму лодыжки и выбыл на несколько недель, 18-летний Гарначо сыграл 29 матчей и забил четыре гола за "Юнайтед" в этом сезоне.



Алехандро стремительно ворвался в планы главного тренера "красных дьяволов" Эрика Тен Хага, а ранее в марте был впервые в карьере вызван в сборную Аргентины, поехать куда не смог из-за упомянутой травмы.



Действующий контракт Гарначо истекает уже в следующем году, в связи чем последние месяцы пресса спекулировала насчет возможного ухода Алехандро из "Юнайтед".



Однако Гарначо и "Юнайтед" удалось договориться о новом контракте до 2028 года. Сторонам еще предстоит уладить некоторые аспекты вроде имиджевых прав, но в ближайшие недели сделка должна быть заключена.



The Sun уточняет, что новый контракт увеличит зарплату Гарначо в 10 раз — до 50,000 фунтов в неделю. Это отметит изменившийся статус Алехандро, который теперь является полноценным членом первой команды.