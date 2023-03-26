Фоден перенес операцию по удалению аппендикса

Фил Фоден Полузащитник "Манчестер Сити" Фил Фоден перенес в Лондоне операцию по удалению аппендикса и теперь пропустит матч Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в следующую субботу.

О том, что 22-летний Фоден был отправлен под нож хирурга, стало известно перед матчем сборной Англии против Украине в отборе к Евро-2024.

Как сообщает Sky Sports, у "Сити" нет уверенности, когда Фоден вернется в строй, однако битву с "Ливерпулем" 1 апреля Фил совершенно точно пропустит.

Фоден забил 10 голов и отдал четыре результативные передачи за "Сити" в этом сезоне, поэтому потеря Фила станет ударом по шансам "горожан" настичь "Арсенал" в Премьер-Лиге и преуспеть в Лиге Чемпионов.


Метки Манчестер Сити, сборная Англии, травмы, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2023 19:00

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  1. liverpo0ol 26.03.2023 19:44 # liverpo0ol
    После полученной травмы в душевой от Кайла и Грилиша Фоден в тайне решил зашить себе анал. Благодаря новым инновациям мужчины которые подвергаются насилию могут зашить себе анус и срать ртом. Под видом апендикса зашивают анал.

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