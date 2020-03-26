"Бавария" перехватила Тухеля, когда тот собирался в Лондон

"Бавария" буквально сняла Томаса Тухеля с самолета, когда бывший главный тренер "Челси" собирался в Лондон на переговоры с "Тоттенхэмом".

В минувшую пятницу "Бавария" подтвердила назначение Тухеля своим главным тренером, заключив с Томасом контракт до июня 2025.



Как утверждает немецкое издание Kicker, до своего назначения в Мюнхене Тухель контактировал с "Реалом", своим бывшим клубом ПСЖ, а также с "Тоттенхэмом".



Томас уже собирался в Лондон на переговоры с президентом "шпор" Даниэлем Леви, который собирается уволить Антонио Конте, но в последний момент отменил поездку и согласился на работу в "Баварии".



Добавим, новым фаворитом на замену Конте в "Тоттенхэме" считается Юлиан Нагельсманн, который как раз и уступил Тухелю свое место в "Баварии".