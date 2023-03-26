Ливерпуль" планирует побороться за Гвардиола
"Ливерпуль" планирует побороться за центрального защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола грядущим летом.
Гвардиол вызывает огромный интерес у ведущих клубов Европы, включая "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Реал".
Однако Football Insider утверждает, что самые серьезные намерения в отношении Йошко есть и главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который планирует основательную перестройку своей команды на лето.
Клопп считает, что Гвардиол стал бы идеальным партнером для Виргила Ван Дейка по центру обороны. В случае приобретения 21-летнего хорвата "красные" будут готовы отказаться от Жоэля Матипа.
Добавим, контракт Гвардиола с "РБ Лейпциг" предусматривает отступные в 97 миллионов фунтов, однако этот пункт может быть активирован только с 2024 года.
26.03.2023 17:00
Просмотров: 442
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Руки прочь от топаря.
(ответить)
Йошкар Ола совсем сдулся и переоценен
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий