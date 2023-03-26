Ливерпуль" планирует побороться за Гвардиола

Йошко Гвардиол "Ливерпуль" планирует побороться за центрального защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола грядущим летом.

Гвардиол вызывает огромный интерес у ведущих клубов Европы, включая "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Реал".

Однако Football Insider утверждает, что самые серьезные намерения в отношении Йошко есть и главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который планирует основательную перестройку своей команды на лето.

Клопп считает, что Гвардиол стал бы идеальным партнером для Виргила Ван Дейка по центру обороны. В случае приобретения 21-летнего хорвата "красные" будут готовы отказаться от Жоэля Матипа.

Добавим, контракт Гвардиола с "РБ Лейпциг" предусматривает отступные в 97 миллионов фунтов, однако этот пункт может быть активирован только с 2024 года.


Метки Гвардиол, Ливерпуль, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2023 17:00

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 26.03.2023 17:49 # chelsea88
    Руки прочь от топаря.

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  2. liverpo0ol 26.03.2023 17:08 # liverpo0ol
    Йошкар Ола совсем сдулся и переоценен

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