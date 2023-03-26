Ливерпуль" планирует побороться за Гвардиола

"Ливерпуль" планирует побороться за центрального защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола грядущим летом.

Гвардиол вызывает огромный интерес у ведущих клубов Европы, включая "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Реал".



Однако Football Insider утверждает, что самые серьезные намерения в отношении Йошко есть и главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа, который планирует основательную перестройку своей команды на лето.



Клопп считает, что Гвардиол стал бы идеальным партнером для Виргила Ван Дейка по центру обороны. В случае приобретения 21-летнего хорвата "красные" будут готовы отказаться от Жоэля Матипа.



Добавим, контракт Гвардиола с "РБ Лейпциг" предусматривает отступные в 97 миллионов фунтов, однако этот пункт может быть активирован только с 2024 года.