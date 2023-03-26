"Челси" готов заплатить 100 млн. фунтов за Осимхена

Виктор Осимхен "Челси" готов заплатить 100 миллионов фунтов за нападающего "Наполи" Виктора Осимхена грядущим летом.

В этом сезоне "Челси" испытывает колоссальные проблемы с голами — в рамках Премьер-Лиги "синие" забили только 29 мячей в 27 матчах, и это в два с лишним раза меньше, чем "Арсенал" или "Манчестер Сити".

Приглашение забивного форварда является приоритетной задачей для "Челси" на летнее трансферное окно, и Football Insider утверждает, что своей целью номер один "синие" рассматривают как раз Осимхена.

24-летний Осимхен забил 25 голов в 29 матчах этого сезона за "Наполи" и вызывает интерес у ряда других грандов, включая "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Реал".

Впрочем, предложения "Челси" в 100 млн. фунтов может не хватить для покупки Осимхена, потому что сами неаполитанцы заплатили за Виктора 78.5 млн. фунтов "Лиллю" в 2020 году.


Метки Наполи, Осимхен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2023 16:00

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  1. takernotagiver 26.03.2023 16:30 # takernotagiver
    Печальси решили угробить карьеру еще одному таланту)

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  2. chelsea88 26.03.2023 16:29 # chelsea88
    Кто-то может купить Осимхена, а кто-то максимум что может себе позволить это вернуть балогуна.

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  3. chelseaaaa 26.03.2023 16:20 # chelseaaaa
    Не все то золото, что блестит

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  4. skydreams 26.03.2023 16:13 # skydreams
    опа, это норм, за 120 подпишем

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