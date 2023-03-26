"Челси" готов заплатить 100 млн. фунтов за Осимхена

"Челси" готов заплатить 100 миллионов фунтов за нападающего "Наполи" Виктора Осимхена грядущим летом.

В этом сезоне "Челси" испытывает колоссальные проблемы с голами — в рамках Премьер-Лиги "синие" забили только 29 мячей в 27 матчах, и это в два с лишним раза меньше, чем "Арсенал" или "Манчестер Сити".



Приглашение забивного форварда является приоритетной задачей для "Челси" на летнее трансферное окно, и Football Insider утверждает, что своей целью номер один "синие" рассматривают как раз Осимхена.



24-летний Осимхен забил 25 голов в 29 матчах этого сезона за "Наполи" и вызывает интерес у ряда других грандов, включая "Манчестер Юнайтед", "Арсенал", "Ливерпуль" и "Реал".



Впрочем, предложения "Челси" в 100 млн. фунтов может не хватить для покупки Осимхена, потому что сами неаполитанцы заплатили за Виктора 78.5 млн. фунтов "Лиллю" в 2020 году.