Балоган не исключает расставание с "Арсеналом"

Нападающий "Реймса" Фоларин Балоган не стал исключать свое расставание с "Арсеналом" грядущим летом.

21-летний Балоган является одним из лучших игроков этого сезона Лиги 1, забив 17 голов в 27 матчах французского первенства за "Реймс", который арендует его у "Арсенала".



"Милан" считается одним из нескольких европейских клубов, проявляющих интерес к Балогану, поэтому Фоларин признает, что летом для него может "многое измениться".



Вернусь ли я в "Арсенал"? Да, я обязан вернуться в соответствии с контрактом".



"Потому что это аренда только на один год. Такова была договоренность с самого начала. Но я не уверен, что случится в будущем".



"Многое может случиться в футболе, многое может измениться, и это лишь зависит от разговоров между мной и клубом летом. Время покажет", — сообщил Балоган официальному веб-сайту "Реймса".