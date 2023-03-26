Балоган не исключает расставание с "Арсеналом"

Фоларин Балоган Нападающий "Реймса" Фоларин Балоган не стал исключать свое расставание с "Арсеналом" грядущим летом.

21-летний Балоган является одним из лучших игроков этого сезона Лиги 1, забив 17 голов в 27 матчах французского первенства за "Реймс", который арендует его у "Арсенала".

"Милан" считается одним из нескольких европейских клубов, проявляющих интерес к Балогану, поэтому Фоларин признает, что летом для него может "многое измениться".

Вернусь ли я в "Арсенал"? Да, я обязан вернуться в соответствии с контрактом".

"Потому что это аренда только на один год. Такова была договоренность с самого начала. Но я не уверен, что случится в будущем".

"Многое может случиться в футболе, многое может измениться, и это лишь зависит от разговоров между мной и клубом летом. Время покажет", — сообщил Балоган официальному веб-сайту "Реймса".


Метки Арсенал, Балоган, Реймс

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2023 15:00

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  1. xaram-ykt 26.03.2023 15:44 # xaram-ykt
    3 напа - вполне норм количество, че так сильно беспокоится то о своем будущем?
    Будут ЛЧ, КАЛ, КА, АПЛ. Явно не будет скучать по игре.

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