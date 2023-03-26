Эдегор возмущен грубой игрой Родри
Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор раскритиковал полузащитника "Манчестер Сити" Родри за нанесенную травму в матче своих сборных.
Накануне сборная Испании с Родри в составе разгромила Эдегора и его партнеров на национальной команде Норвегии в отборе к Евро-2024 (3:0).
В начале этого матча Родри, пытаясь заблокировать удар оппонента, грубейшим образом сыграл против Эдегора в штрафной площади и непостижимым образом остался безнаказанным.
"Он врезал своими шипами прямо по моей лодыжке. Уверен, меня накажут, если я скажу что-нибудь еще. Я не собираюсь ничего говорить насчет рефери. Лучше я промолчу", — сообщил Эдегор TV2.
Добавим, что клубы Эдегора и Родри являются главными конкурентами в борьбе за титул Премьер-Лиги этого сезона.
26.03.2023 14:00
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норм Родря поставил гомосека на место, КОРОЛЬ!!!
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