Эдегор возмущен грубой игрой Родри

Капитан "Арсенала" Мартин Эдегор раскритиковал полузащитника "Манчестер Сити" Родри за нанесенную травму в матче своих сборных.

Накануне сборная Испании с Родри в составе разгромила Эдегора и его партнеров на национальной команде Норвегии в отборе к Евро-2024 (3:0).



В начале этого матча Родри, пытаясь заблокировать удар оппонента, грубейшим образом сыграл против Эдегора в штрафной площади и непостижимым образом остался безнаказанным.



"Он врезал своими шипами прямо по моей лодыжке. Уверен, меня накажут, если я скажу что-нибудь еще. Я не собираюсь ничего говорить насчет рефери. Лучше я промолчу", — сообщил Эдегор TV2.



Добавим, что клубы Эдегора и Родри являются главными конкурентами в борьбе за титул Премьер-Лиги этого сезона.



