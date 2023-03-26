Саутгейт прокомментировал поездку Рэшфорда в Нью-Йорк вместо сборной
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что спокойно относится к поездке нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда в Нью-Йорк.
Отказавшись от вызова в сборную из-за ушиба, Рэшфорд со своей подругой уехал отдыхать в Нью-Йорк. Ходили слухи, что своим поступком Маркус расстроил Саутгейта.
Перед матчем против Украины Саутгейт прокомментировал эту ситуацию, дав понять, что не испытывает никаких негативных чувств к Рэшфорду.
"На днях меня спросили, и я просто ответил, что нам будет его не хватать. Он в хорошей форме, и мы были бы счастливы обладать им, но этого нет".
"Рэшфорд прогуливается по Нью-Йорку? Думаю, уровни нагрузки не вполне сопоставимы!"
"Как только он исключен из группы, он сам волен решать, каким образом проводить свое время".
"У игроков не так много выходных, и если им удается немного перевести дух, оно стоит того", — цитирует Саутгейта The Independent.
26.03.2023 13:00
Просмотров: 916
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
выгнать из сборной ето чучело пригородное надо за такое
(ответить)
Молодец, Гарет. Здраво
(ответить)
Куколд?
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий