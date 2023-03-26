Саутгейт прокомментировал поездку Рэшфорда в Нью-Йорк вместо сборной

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что спокойно относится к поездке нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда в Нью-Йорк.



Отказавшись от вызова в сборную из-за ушиба, Рэшфорд со своей подругой уехал отдыхать в Нью-Йорк. Ходили слухи, что своим поступком Маркус расстроил Саутгейта.



Перед матчем против Украины Саутгейт прокомментировал эту ситуацию, дав понять, что не испытывает никаких негативных чувств к Рэшфорду.



"На днях меня спросили, и я просто ответил, что нам будет его не хватать. Он в хорошей форме, и мы были бы счастливы обладать им, но этого нет".



"Рэшфорд прогуливается по Нью-Йорку? Думаю, уровни нагрузки не вполне сопоставимы!"



"Как только он исключен из группы, он сам волен решать, каким образом проводить свое время".



"У игроков не так много выходных, и если им удается немного перевести дух, оно стоит того", — цитирует Саутгейта The Independent.