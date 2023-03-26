Саутгейт прокомментировал поездку Рэшфорда в Нью-Йорк вместо сборной

Маркус Рэшфорд Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт заявил, что спокойно относится к поездке нападающего "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда в Нью-Йорк.

Отказавшись от вызова в сборную из-за ушиба, Рэшфорд со своей подругой уехал отдыхать в Нью-Йорк. Ходили слухи, что своим поступком Маркус расстроил Саутгейта.

Перед матчем против Украины Саутгейт прокомментировал эту ситуацию, дав понять, что не испытывает никаких негативных чувств к Рэшфорду.

"На днях меня спросили, и я просто ответил, что нам будет его не хватать. Он в хорошей форме, и мы были бы счастливы обладать им, но этого нет".

"Рэшфорд прогуливается по Нью-Йорку? Думаю, уровни нагрузки не вполне сопоставимы!"

"Как только он исключен из группы, он сам волен решать, каким образом проводить свое время".

"У игроков не так много выходных, и если им удается немного перевести дух, оно стоит того", — цитирует Саутгейта The Independent.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, Саутгейт, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 26.03.2023 13:00

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Последние комментарии:




  1. true-manc 26.03.2023 14:32 # true-manc
    выгнать из сборной ето чучело пригородное надо за такое

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  2. pakhrudinov 26.03.2023 13:36 # pakhrudinov
    Молодец, Гарет. Здраво

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  3. takernotagiver 26.03.2023 13:05 # takernotagiver
    Куколд?

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