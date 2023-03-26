Мэддисон выйдет в старте англичан против Украины

Полузащитник "Лестера" Джеймс Мэддисон, вероятно, получит место в стартовом составе сборной Англии на матч против Украины.

В воскресенье на "Уэмбли" англичане проведут свой второй матч в отборе к Евро-2024, в минувшую среду одержав победу 1:2 в гостях у Италии.



Sky Sports стало известно, что против украинцев главный тренер англичан Гарет Саутгейт собирается использовать на левом краю полузащиты Мэддисона, который попал в заявку на ЧМ-2022, но из-за травмы не сыграл ни минуты в Катаре.



Если это подтвердится, Джеймс сыграет за национальную команду впервые после своего дебюта три с половиной года назад, когда он вышел на замену против Черногории.



Добавим, в этом сезоне Премьер-Лиги 26-летний Мэддисон забил девять голов и отдал шесть результативных передач.