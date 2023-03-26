Кэмпбелл: "Такое впечатление, что я изгнан из футбола"

Бывший защитник "Арсенала" и "Тоттенхэма" Сол Кэмпбелл посетовал, что ему никак не удается получить тренерскую работу.

Кэмпбелл завершил игровую карьеру в 2011 году. Ненадолго окунувшись в политику, Сол решил стать тренером и возглавил "Маклсфилд".



Однако сейчас Кэмпбелл находится без работы после своего увольнения из "Саутенда" в 2020 году, и Сол чувствует, что люди предвзяты к нему.



"Что касается "Саутенда", то они вылетели при мне в пандемийный сезон, который был завершен за девять матчей до конца. А затем они вылетели снова. И люди думают, что проблема была во мне?"



"Если вы не можете рационально оценить это, тогда у вас предвзятое отношение ко мне, и вы не хотите его менять. Я не собираюсь переубеждать вас насчет того, кто я такой".



"Я не собираюсь никого толкать под автобус — я не говорю, что должен получить работу. Просто дайте мне шанс с собеседованием".



"Я хороший мотиватор и знаю, что делаю. Я знаю футбол изнутри. Невозможно обладать таким футбольным опытом, как у меня, и ничего не знать о футболе. Я могу делиться этим".



"В данный момент я не тренирую, хотя я был бы счастлив. Я по-прежнему подаюсь на вакансии, но ничего не происходит. Такое впечатление, что я изгнан из футбола, что странно", — цитирует Кэмпбелла Daily Star.