"Брайтон" уверен, что сможет сохранить Де Дзерби

"Брайтон" уверен, что сможет сохранить своего главного тренера Роберто Де Дзерби на следующий сезон.

Де Дзерби только в сентябре возглавил "Брайтон", с успехом продолжив дело ушедшего в "Челси" Грэма Поттера. Сейчас "чайки" занимают седьмое место в Премьер-Лиге, а также играют с "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Англии.



Согласно слухам, Де Дзерби вызывает интерес у больших клубов — и не только из Премьер-Лиги. Роберто сватают в "Челси", "Тоттенхэм", а также гранды итальянской Серии А.



Однако Де Дзерби счастлив в "Брайтоне" и не помышляет об уходе. А чтобы закрыть этот вопрос, "чайки" готовы предложить Роберто улучшенный контракт и солидный трансферный бюджет на лето, сообщает Football Insider.