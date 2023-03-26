"Брайтон" уверен, что сможет сохранить Де Дзерби
"Брайтон" уверен, что сможет сохранить своего главного тренера Роберто Де Дзерби на следующий сезон.
Де Дзерби только в сентябре возглавил "Брайтон", с успехом продолжив дело ушедшего в "Челси" Грэма Поттера. Сейчас "чайки" занимают седьмое место в Премьер-Лиге, а также играют с "Манчестер Юнайтед" в полуфинале Кубка Англии.
Согласно слухам, Де Дзерби вызывает интерес у больших клубов — и не только из Премьер-Лиги. Роберто сватают в "Челси", "Тоттенхэм", а также гранды итальянской Серии А.
Однако Де Дзерби счастлив в "Брайтоне" и не помышляет об уходе. А чтобы закрыть этот вопрос, "чайки" готовы предложить Роберто улучшенный контракт и солидный трансферный бюджет на лето, сообщает Football Insider.
26.03.2023 10:00
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