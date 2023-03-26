Четыре игрока "Челси" могут стать целями для "Баварии"

Четыре игрока "Челси" могут стать целями для бывшего наставника "синих" Томаса Тухеля, возглавившего "Баварию".

На своей первой пресс-конференции в качестве главного тренера "Баварии" Тухель лично подтвердил свое намерение переманить Энтони Бэрри, который является одним из помощником Грэма Поттера в "Челси".



Как утверждает Daily Express, это может быть не единственное воссоединение Тухеля, потому что Томас хочет видеть в своей новой команде ряд знакомых ему игроков.



Прежде всего в качестве такого игрока называется полузащитник Мейсон Маунт, чей затяжной спад как раз начался с увольнения Тухеля. Сейчас у 24-летнего англичанина остается только один год по контракту.



Во-вторых, это Кай Хаверц, который два года назад принес Тухелю победу в Лиге Чемпионов. В этом сезоне 23-летний немец пытается играть центрального нападающего, но забил лишь девять голов во всех соревнованиях.



Также Тухелю может быть интересен вингер Кристиан Пулишич, уже имеющий опыт выступлений в Бундеслиге, как и Хаверц. 24-летний американец неоднократно говорил, что его не устраивает текущая ситуация с игровым временем.



Четвертой целью Тухеля называется голкипер Эдуар Менди, который был первым номером "Челси" при Томасе, но сейчас оказался за спиной у Кепы Аррисабалаги и никак не договорится о новом контракте.