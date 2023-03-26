"Лидс" хочет вернуть Калвина Филлипса

"Лидс" хочет вернуть полузащитника Калвина Филлипса из "Манчестер Сити" грядущим летом.

Филлипс только прошлым летом сменил "Лидс" на "Сити" по сделке стоимостью 45 миллионов фунтов, но из-за проблем со здоровьем совершенно себя не проявил у "горожан".



В этом сезоне Калвин лишь пять раз выходил на замену в рамках Премьер-Лиги, а оба его появления в стартовом составе "Сити" пришлись на Кубок Лиги и Кубок Англии.



"Сити" уже присмотрел Джуда Беллингема из дортмундской "Боруссии" на замену Филлипсу, что может открыть дверь к возвращению Калвина в "Лидс".



Как утверждает Daily Star, "Сити" не собирается стоять у Филлипса на пути, однако конкуренцию "Лидсу" в борьбе за 27-летнего англичанина может составить "Вест Хэм", которому грозит расставание с Декланом Райсом.



Правда, чтобы реально рассчитывать на приглашение Филлипса, и "Лидсу", и "Вест Хэму" нужно продлить прописку в Премьер-Лиге.