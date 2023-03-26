"Сити" готов сделать Холанда самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге
"Манчестер Сити" готов наградить новым контрактом Эрлинга Холанда, сделав норвежского нападающего самым высокооплачиваемым игроком в Премьер-Лиге.
22-летний Холанд выдающимся образом проводит свой дебютный английский сезон, забив 42 гола за "Сити" во всех соревнованиях.
В данный момент, с учетом бонусов, Эрлинг получает 375,000 фунтов в неделю — наравне партнером по "Сити" Кевином Де Брюйне и Давидом Де Хеа из "Манчестер Юнайтед". Больше этого трио в Премьер-Лиге не зарабатывает никто.
Однако The Sun в эксклюзивном материале утверждает, что боссы клуба с "Этихад" готовы повысить зарплату Холанда до 500,000 фунтов в неделю, продлив сотрудничество с Эрлингом до 2028 года.
Заодно "Сити" может попытаться скорректировать или убрать вовсе пункт в контракте Холанда о выкупе "Реалом" или другими клубами из-за пределов Премьер-Лиги.
26.03.2023 07:00
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Последние комментарии:
А Де Брюйне уже 32 год, 500к ему не светят... С дегеем понятно, на понижение пойдет
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Писали что холанд принципиально не готов заключать контакты без пунктов о выкупе, даже если суммы там космические будут
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