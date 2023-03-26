Анонс матча Англия — Украина

В своем втором матче в отборе к Евро-2024 сборная Англии примет на "Уэмбли" Украину.

Англичане очень достойно стартовали в квалификации к Чемпионату Европы, в минувшую среду одержав первую с 1961 года победу в гостях у сборной Италии (1:2).



Закрепить этот успех подопечные Гарета Саутгейта постараются в домашнем противостоянии с Украиной, для которой это будет первый матч ввиду нечетного количества команд в группе.



"Они (украинцы) очень гордятся собой. Мы убедились насчет этого в начале войны, когда они ездили к Шотландии, а также в плей-офф квалификации к Чемпионату Мира, когда они играли против Уэльса".



"Это очень гордая группа игроков, и вы можете видеть, что они полностью сосредоточены на том, чтобы порадовать свою публику".



"Конечно, мы имеем огромные симпатии к ним из-за событий, но завтра будет футбольный матч, и мы полностью сосредоточены на игре", — сказал на пресс-конференции Саутгейт.



- Предыдущий раз Англия и Украина встречались в четвертьфинале Евро-2020. Тогда родоначальники футбола одержали победу 4:0 благодаря дублю Харри Кейна и голам Харри Магуайра с Джорданом Хендерсоном.



- Украина еще никогда не побежала в гостях у Англии (1 ничья, 3 поражения), во время своего предыдущего визита сюда добыл ничью 1:1 (в сентябре 2012).



- Англия не выиграла ни одного из трех последних домашних матчей (2 ничьи, 1 поражения), два из которых состоялись на "Молинью".



- Украина проиграла только два из 19 последних матчей в отборе к Чемпионатам Европы (14 побед, 4 ничьи), оба раза уступив Испании.



- Англия пропускала 3+ гола в обоих последних домашних матчах, уступив 0:4 Венгрии и сыграв вничью с Германией (3:3).



- Украина ни разу не стартовала с победы в отборах к пяти последним большим турнирам (4 ничьи, 1 поражение).



- Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн забил 21 гол в 30 матчах за Англию на "Уэмбли" — только у Бобби Чарльтона (23) и Гари Линекера (22) больше.



- 33 из своих 54 голов за Англию Кейн забил в отборочных матчах к большим турнирам, еще девять раз ассистируя. В таких играх Харри совершает результативное действие каждые 50 минут.



В преддверии этого матча английская сборная понесла еще одну потерю, потому что в свой клуб на лечение вернулся защитник "Челси" Рис Джеймс. Ранее Саутгейт недосчитался Ника Поупа, Мейсона Маунта и Маркуса Рэшфорда. Люк Шоу дисквалифицирован после своего удаления против Италии.



Евро-2024. Отборочный турнир. Группа C

Сборная Англии — сборная Украины

Лондон. Стадион "Уэмбли". 19:00 Онлайн-трансляция Прогноз