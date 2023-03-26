Эланга: "Люблю "Юнайтед", но мне важно играть"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Энтони Эланга признался, что разочарован своей ситуацией с игровыми минутами в этом сезоне.

Ярко заявив о себе еще в прошлом сезоне при Оле Гуннаре Сульшере и Ральфе Рангнике, Эланга не смог продолжить свое развитие при Эрике Тен Хаге в этой кампании.



Если в прошлом сезоне Энтони выходил в стартовом составе на 16 из своих 27 матчей, то в этом — только на семь из 24, вдобавок ни разу не забив.



20-летний швед уже разговаривал об этом с Тен Хагом и намекает, что может покинуть "Юнайтед" в ближайшее трансферное окно.



"Это разочаровывает. Ты хочешь играть. Это важно. Но если ты не играешь, это зависит не от тебя, это зависит от тренера".



"Я разговаривал с Эриком, и это останется между нами. Я знаю, что он хочет от меня, и я просто должен продолжать упорно тренироваться. А когда предоставится шанс, я просто должен быть готов им воспользоваться".



"Мы много общаемся — не только о моей ситуации, но и о том, что происходит вокруг. Это хорошая для клуба вещь, мы много разговариваем, и они очень мне помогают".



"Мог ли я уйти в январе? Кое-какие разговоры были, но прямо сейчас я сосредоточен на "Юнайтед". Впереди у нас важная часть сезона, и нам нужно финишировать как можно лучше".



"То было в январе, я не могу думать об этом сейчас. Будет лучше всего сосредоточиться на остатке сезона, а затем я поговорю с клубом".



"Я люблю клуб, но мне важно играть. Я все еще молод. Мы разговаривали с клубом, и они знают, что требуется для меня, а я знаю, что требуется для них", — цитирует Элангу talkSPORT.