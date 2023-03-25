Тухель планировал вернуться в Премьер-Лигу, пока его не позвали в "Баварию"
До своего назначения в "Баварии" Томас Тухель планировал вернуться к работе в Премьер-Лиге.
На текущей неделе Тухель был назначен главным тренером "Баварии", заключив с клубом из Мюнхена контракт до июня 2025.
Как утверждает немецкое издание TZ, "оригинальный план" Томаса состоял в том, чтобы остаться в Англии и возглавить какой-нибудь клуб Премьер-Лиги после своего увольнения из "Челси" в сентябре.
Наиболее вероятным направлением для Тухеля выглядел "Тоттенхэм", который находится на пороге расставания с Антонио Конте, другим бывшим наставником "Челси".
Однако возможность поработать с "Баварией", гегемоном Бундеслиги последних лет, оказалась слишком хороша, чтобы от нее отказываться. Кроме того, Тухель владеет недвижимостью в Мюнхене, и здесь его дочери ходят в школу.
25.03.2023 23:00
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