Тухель планировал вернуться в Премьер-Лигу, пока его не позвали в "Баварию"

До своего назначения в "Баварии" Томас Тухель планировал вернуться к работе в Премьер-Лиге.

На текущей неделе Тухель был назначен главным тренером "Баварии", заключив с клубом из Мюнхена контракт до июня 2025.



Как утверждает немецкое издание TZ, "оригинальный план" Томаса состоял в том, чтобы остаться в Англии и возглавить какой-нибудь клуб Премьер-Лиги после своего увольнения из "Челси" в сентябре.



Наиболее вероятным направлением для Тухеля выглядел "Тоттенхэм", который находится на пороге расставания с Антонио Конте, другим бывшим наставником "Челси".



Однако возможность поработать с "Баварией", гегемоном Бундеслиги последних лет, оказалась слишком хороша, чтобы от нее отказываться. Кроме того, Тухель владеет недвижимостью в Мюнхене, и здесь его дочери ходят в школу.