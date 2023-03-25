"Челси" проявляет интерес к Нагельсманну

"Челси" проявляет интерес к Юлиану Нагельсманну, уволенному с поста главного тренера "Баварии".

Накануне "Бавария" подтвердила расставание с Нагельсманном, который трудился в Мюнхене с лета 2021.



Нагельсманн считается фаворитом на замену Антонио Конте в "Тоттенхэме", однако "Челси" может сорвать планы своих соседей по назначению 35-летнего немца.



Как утверждает Football Insider, "Челси" рассматривает возможность приглашения Нагельсманна грядущим летом, если Грэм Поттер так и не выправит игру и результаты в остатке этого сезона.



Несмотря на определенный прогресс в последние недели, "синие" по-прежнему занимают 10-е место в Премьер-Лиге, а в 1/4 финала Лиги Чемпионов попали на "Реал".



Владелец "Челси" Тодд Бели хочет, чтобы у сменщика Поттера был полноценный предсезонный период, если до смены рулевого, конечно, дойдет.