"Челси" проявляет интерес к Нагельсманну

Юлиан Нагельсманн "Челси" проявляет интерес к Юлиану Нагельсманну, уволенному с поста главного тренера "Баварии".

Накануне "Бавария" подтвердила расставание с Нагельсманном, который трудился в Мюнхене с лета 2021.

Нагельсманн считается фаворитом на замену Антонио Конте в "Тоттенхэме", однако "Челси" может сорвать планы своих соседей по назначению 35-летнего немца.

Как утверждает Football Insider, "Челси" рассматривает возможность приглашения Нагельсманна грядущим летом, если Грэм Поттер так и не выправит игру и результаты в остатке этого сезона.

Несмотря на определенный прогресс в последние недели, "синие" по-прежнему занимают 10-е место в Премьер-Лиге, а в 1/4 финала Лиги Чемпионов попали на "Реал".

Владелец "Челси" Тодд Бели хочет, чтобы у сменщика Поттера был полноценный предсезонный период, если до смены рулевого, конечно, дойдет.


Метки Бавария, Нагельсманн, тренеры, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2023 22:00

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  1. chelsea88 25.03.2023 22:06 # chelsea88
    Да наx он нужон. Пусть к шпорам идёт.

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  2. kukuruzko 25.03.2023 22:04 # kukuruzko
    наебальсманн за неустойкой совершит вояж в синюю помойку

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  3. slash-lfc 25.03.2023 22:02 # slash-lfc
    Наггеля в Петушню. ДОНА в Лузерку. Членси пусть Поттерян тренит.

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