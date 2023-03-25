"Челси" проявляет интерес к Нагельсманну
"Челси" проявляет интерес к Юлиану Нагельсманну, уволенному с поста главного тренера "Баварии".
Накануне "Бавария" подтвердила расставание с Нагельсманном, который трудился в Мюнхене с лета 2021.
Нагельсманн считается фаворитом на замену Антонио Конте в "Тоттенхэме", однако "Челси" может сорвать планы своих соседей по назначению 35-летнего немца.
Как утверждает Football Insider, "Челси" рассматривает возможность приглашения Нагельсманна грядущим летом, если Грэм Поттер так и не выправит игру и результаты в остатке этого сезона.
Несмотря на определенный прогресс в последние недели, "синие" по-прежнему занимают 10-е место в Премьер-Лиге, а в 1/4 финала Лиги Чемпионов попали на "Реал".
Владелец "Челси" Тодд Бели хочет, чтобы у сменщика Поттера был полноценный предсезонный период, если до смены рулевого, конечно, дойдет.
25.03.2023 22:00
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Да наx он нужон. Пусть к шпорам идёт.
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наебальсманн за неустойкой совершит вояж в синюю помойку
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Наггеля в Петушню. ДОНА в Лузерку. Членси пусть Поттерян тренит.
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