Сантос надеется получить рабочую визу к следующему сезону

Полузащитник "Челси" Андрей Сантос надеется, что получит разрешение на работу в Англии к следующему сезону.

Купленный в январе у "Васко да Гамы" за 18 миллионов фунтов Сантос не смог получить рабочую визу — ни автоматически, ни в результате апелляции.



В результате Андрей вернулся в "Васко да Гаму" на правах аренды, но предсезонную подготовку, как ожидается, пройдет с "синими".



В этот международный перерыв 18-летний Сантос получил вызов в главную сборную Бразилии, и Андрей полон решимости набрать необходимые баллы для рабочей визы.



"Я заранее знал, что мне, возможно, не разрешат играть за "Челси".



"Я был уверен, что получу разрешение, но, к сожалению, этого не случилось. Жизнь продолжается. Если честно, я не знал, каковы требования".



"Насколько мне известно, я должен играть в Серии А и выступить на Чемпионате Мира U-20. Я стараюсь изо всех сил, чтобы достичь своих целей", — цитирует Сантоса Daily Mail.