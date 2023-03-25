"Интер" заинтересован в Обамеянге

"Интер" заинтересован в приглашении нападающего "Челси" Пьер-Эмерика Обамеянга.

Обамеянг забил только один гол в 12 матчах Премьер-Лиги за "Челси" после своего перехода из "Барселоны" и сейчас не играет за "синих" с поражения 2:0 от "Тоттенхэма" 26 февраля.



Контракт Обамеянга истекает только летом 2024, однако "Челси" задумывается о том, чтобы прекратить сотрудничество с Пьер-Эмериком уже после окончания этого сезона.



Как утверждает La Gazzetta dello Sport, за ситуацией вокруг Обамеянга внимательно следит "Интер", который в данный момент арендует у "Челси" Ромелу Лукаку.



Если "Челси" договорится с Обамеянгом о расторжении контракта, "Интер" с радостью приютит 33-летнего габонца, в качестве альтернативы которому клуб с "Сан-Сиро" рассматривает покидающего "Ливерпуль" Роберто Фирмино.