Рафинья может вернуться в Премьер-Лигу летом

Вингер "Барселоны" Рафинья может вернуться в Премьер-Лигу грядущим летом.

Рафинья только прошлым летом перебрался в "Барселону" из "Лидса" за 55 миллионов фунтов, отвергнув интерес "Арсенала" и "Челси".



В этом сезоне Рафинья не имеет твердого места в стартовом составе "Барселоны", а сохраняющиеся финансовые проблемы подталкивают каталонский клуб к продаже 26-летнего бразильца.



Высока вероятность, что уже после одного сезона на "Ноу Камп" Рафинья вернется в Премьер-Лигу, и Football Insider утверждает, что "Лидс" был бы счастлив принять обратно экс-игрока "Ренна".



Впрочем, "Лидс" не будет фаворитом в борьбе за Рафинью, даже если сохранит прописку в Премьер-Лиге. Да и сам игрок предпочел бы клуб калибра Лиги Чемпионов, если ему суждено вернуться в английский футбол.



Добавим, Рафинья провел на "Элланд Роуд" два продуктивных сезона, забив 17 голов и отдав 12 результативных передач в 67 матчах за "белых".