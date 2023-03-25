Рэшфорд улетел в Нью-Йорк вместо выступлений за сборную Англии

Отказавшись от поездки в сборную Англии, нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд улетел отдыхать в Нью-Йорк.

Как и Ник Поуп из "Ньюкасла" и Мейсон Маунт из "Челси", Рэшфорд не откликнулся на вызов из сборной Англии, сославшись на ушиб ноги.



Однако 25-летний нападающий привел в недоумение главного тренера англичан Гарета Саутгейта, улетев со своей подружкой за океан.



Социальные сети Рэшфорда свидетельствуют, что Маркус вовсе не проходит лечебные процедуры, а наслаждается внезапно образовавшимся отпуском.



Как сообщает Manchester Evening News, поездка Рэшфорда в Соединенные Штаты стала неприятным сюрпризом для сборной. Маркус не предупреждал Саутгейта об этом.