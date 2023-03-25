Рэшфорд улетел в Нью-Йорк вместо выступлений за сборную Англии
Отказавшись от поездки в сборную Англии, нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд улетел отдыхать в Нью-Йорк.
Как и Ник Поуп из "Ньюкасла" и Мейсон Маунт из "Челси", Рэшфорд не откликнулся на вызов из сборной Англии, сославшись на ушиб ноги.
Однако 25-летний нападающий привел в недоумение главного тренера англичан Гарета Саутгейта, улетев со своей подружкой за океан.
Социальные сети Рэшфорда свидетельствуют, что Маркус вовсе не проходит лечебные процедуры, а наслаждается внезапно образовавшимся отпуском.
Как сообщает Manchester Evening News, поездка Рэшфорда в Соединенные Штаты стала неприятным сюрпризом для сборной. Маркус не предупреждал Саутгейта об этом.
25.03.2023 18:00
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Последние комментарии:
Красавчик, пусть отдыхает
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одобряю
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Наслаждне отпуском это как лечебные процедуры, хули в сборной делать пущай отдыхает набирается сил. Клуб главное, на сб нас рать.
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скамовские мозги ето пушечка
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красавчик. Надо игнорить эти матчи. Другим в пример!
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Нормально ссыт он на Саутгейта. С одной стороны понимает, что с таким тренером всё равно ни чего не выиграть. С другой стороны возможно решил, что пусть другие в этих отборочных матчах играют, а он будет играть на турнире, если туда сборная выйдет.
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