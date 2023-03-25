Рэшфорд улетел в Нью-Йорк вместо выступлений за сборную Англии

Маркус Рэшфорд Отказавшись от поездки в сборную Англии, нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд улетел отдыхать в Нью-Йорк.

Как и Ник Поуп из "Ньюкасла" и Мейсон Маунт из "Челси", Рэшфорд не откликнулся на вызов из сборной Англии, сославшись на ушиб ноги.

Однако 25-летний нападающий привел в недоумение главного тренера англичан Гарета Саутгейта, улетев со своей подружкой за океан.

Социальные сети Рэшфорда свидетельствуют, что Маркус вовсе не проходит лечебные процедуры, а наслаждается внезапно образовавшимся отпуском.

Как сообщает Manchester Evening News, поездка Рэшфорда в Соединенные Штаты стала неприятным сюрпризом для сборной. Маркус не предупреждал Саутгейта об этом.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд, сборная Англии

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2023 18:00

Количество просмотров Просмотров: 837

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Последние комментарии:




  1. quavo 25.03.2023 18:44 # quavo
    Красавчик, пусть отдыхает

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  2. gunnerlove 25.03.2023 18:32 # gunnerlove
    одобряю

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  3. mancunia-planet 25.03.2023 18:30 # mancunia-planet
    Наслаждне отпуском это как лечебные процедуры, хули в сборной делать пущай отдыхает набирается сил. Клуб главное, на сб нас рать.

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  4. true-manc 25.03.2023 18:25 # true-manc
    скамовские мозги ето пушечка

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  5. vals1702 25.03.2023 18:23 # vals1702
    красавчик. Надо игнорить эти матчи. Другим в пример!

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  6. suddenly 25.03.2023 18:05 # suddenly
    Нормально ссыт он на Саутгейта. С одной стороны понимает, что с таким тренером всё равно ни чего не выиграть. С другой стороны возможно решил, что пусть другие в этих отборочных матчах играют, а он будет играть на турнире, если туда сборная выйдет.

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