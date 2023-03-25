Мудрик рассказал о спорах с Зинченко насчет лучшего клуба Лондона
Вингер "Челси" Михаил Мудрик рассказал, что они с защитником "Арсенала" Александром Зинченко часто шутят, какой клуб в Лондоне является лучшим.
В зимнее трансферное окно "Челси" опередил "Арсенал" в борьбе за Мудрика, подписав партнера Зинченко по сборной Украины за 89 миллионов фунтов.
Однако это не оказало негативного влияния на дружбу Михаила и Александра — просто в их отношениях появилась нотка соперничества.
"Он очень мне помог, он так сильно мне нравится. Мы часто шутим насчет "Арсенала", "Челси" и того, какого цвета Лондон. Он очень веселый, очень добрый парень. Я провожу время с ним, и это всегда позитивно".
"Так какого цвета Лондон? Синий", — сообщил Мудрик Sky Sports.
25.03.2023 17:00
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мудрик обычная подстилка, хотел же в арсенал пи3дец как, а щас считает середняка апл лучшим клубом города))
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...он так сильно мне нравится. Я провожу время с ним
два голубка
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