Мудрик рассказал о спорах с Зинченко насчет лучшего клуба Лондона

Вингер "Челси" Михаил Мудрик рассказал, что они с защитником "Арсенала" Александром Зинченко часто шутят, какой клуб в Лондоне является лучшим.

В зимнее трансферное окно "Челси" опередил "Арсенал" в борьбе за Мудрика, подписав партнера Зинченко по сборной Украины за 89 миллионов фунтов.



Однако это не оказало негативного влияния на дружбу Михаила и Александра — просто в их отношениях появилась нотка соперничества.



"Он очень мне помог, он так сильно мне нравится. Мы часто шутим насчет "Арсенала", "Челси" и того, какого цвета Лондон. Он очень веселый, очень добрый парень. Я провожу время с ним, и это всегда позитивно".



"Так какого цвета Лондон? Синий", — сообщил Мудрик Sky Sports.