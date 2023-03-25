Мудрик рассказал о спорах с Зинченко насчет лучшего клуба Лондона

Александр Зинченко и Михаил Мудрик Вингер "Челси" Михаил Мудрик рассказал, что они с защитником "Арсенала" Александром Зинченко часто шутят, какой клуб в Лондоне является лучшим.

В зимнее трансферное окно "Челси" опередил "Арсенал" в борьбе за Мудрика, подписав партнера Зинченко по сборной Украины за 89 миллионов фунтов.

Однако это не оказало негативного влияния на дружбу Михаила и Александра — просто в их отношениях появилась нотка соперничества.

"Он очень мне помог, он так сильно мне нравится. Мы часто шутим насчет "Арсенала", "Челси" и того, какого цвета Лондон. Он очень веселый, очень добрый парень. Я провожу время с ним, и это всегда позитивно".

"Так какого цвета Лондон? Синий", — сообщил Мудрик Sky Sports.


Метки Арсенал, Зинченко, Мудрик, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2023 17:00

Количество просмотров Просмотров: 279

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. wengerrrro 25.03.2023 17:11 # wengerrrro
    мудрик обычная подстилка, хотел же в арсенал пи3дец как, а щас считает середняка апл лучшим клубом города))

    (ответить)

  2. liverpyl 25.03.2023 17:09 # liverpyl
    ...он так сильно мне нравится. Я провожу время с ним

    два голубка

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: