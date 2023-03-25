Джеймс досрочно вернулся из сборной Англии с травмой

Рис Джеймс Защитник "Челси" Рис Джеймс досрочно покинул расположение сборной Англии из-за травмы.

В победном для англичан матче против сборной Италии в минувшую среду (1:2) 23-летний Джеймс отметился появлением на замену в концовке.

А вот принять участие в матче против Украины в воскресенье Рис не сможет, и главный тренер англичан Гарет Саутгейт решил никого не вызывать взамен выбывшего игрока, характер новой травмы которого неясен.

В этом сезоне Джеймс пропустил уже 24 матча за клуб и сборную, сыграв только в 23. Рис не поехал на Чемпионат Мира в Катаре из-за травмы колена, затем у него случился рецидив, а затем он имел проблемы с задней поверхностью бедра и, наконец, заболел.

Потеря Джеймса оставляет Саутгейта только с 21 доступным игроком. Ранее англичане недосчитались Ника Поупа, Мейсона Маунта и Маркуса Рэшфорда.


Метки Джеймс, сборная Англии, травмы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2023 16:00

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  1. drogba11cool 25.03.2023 16:40 # drogba11cool
    Был железным, не ломался вообще, а вот после того матча с Миланом видимо поломался навсегда.

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  2. true-manc 25.03.2023 16:13 # true-manc
    даже Мика Ричардс был менее хрустальным

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  3. alexomck 25.03.2023 16:06 # alexomck
    Ничего нового, но слить Поттер чивелла собирается:)

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