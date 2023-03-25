Варан назвал два клуба, куда он может уйти из МЮ

Рафаэль Варан Защитник Рафаэль Варан назвал два клуба, ради которых он может оставить "Манчестер Юнайтед".

После неоднозначного прошлого сезона, своего дебютного в "Юнайтед", Варан утвердился ключевым игроком "красных дьяволов".

Однако уже в следующем месяце Рафаэлю исполнится 30 лет, поэтому он задумывается о завершении карьеры, и француз готов сделать это не только в "Юнайтед", но и в двух своих бывших клубах, "Реале" и "Лансе".

"Я завершу свою карьеру либо в Мадриде, либо в Манчестере, либо в Лансе. Я не перейду в какой-либо другой клуб".

"Но вариант с Мадридом видится сложным для меня. Обычно игроки не возвращаются туда. На сегодняшний день вероятнее всего, что я завершу свою карьеру либо в Манчестере, либо в Лансе", — цитирует Варана Daily Mirror.


Метки Варан, Ланс, Манчестер Юнайтед, Реал

Автор mihajlo   

Дата 25.03.2023 15:00

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