Варан назвал два клуба, куда он может уйти из МЮ

Защитник Рафаэль Варан назвал два клуба, ради которых он может оставить "Манчестер Юнайтед".

После неоднозначного прошлого сезона, своего дебютного в "Юнайтед", Варан утвердился ключевым игроком "красных дьяволов".



Однако уже в следующем месяце Рафаэлю исполнится 30 лет, поэтому он задумывается о завершении карьеры, и француз готов сделать это не только в "Юнайтед", но и в двух своих бывших клубах, "Реале" и "Лансе".



"Я завершу свою карьеру либо в Мадриде, либо в Манчестере, либо в Лансе. Я не перейду в какой-либо другой клуб".



"Но вариант с Мадридом видится сложным для меня. Обычно игроки не возвращаются туда. На сегодняшний день вероятнее всего, что я завершу свою карьеру либо в Манчестере, либо в Лансе", — цитирует Варана Daily Mirror.