Шейх Джассим улучшил предложение о покупке МЮ

Шейх Джассим, наконец, выдвинул свое второе предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".

Напомним, шейх Джассим не успел до установленного на вечер среды дедлайна для скорректированных предложений, попросив больше времени.



Как стало известно Sky Sports сейчас, инвесторы из Катара все-таки сделали свое второе предложение, которое называется "конкурентоспособным, но рациональным".



Отметим, что в первый раунд владельцы "Юнайтед" Глэйзеры не получили предложений свыше 4.5 млрд. фунтов, хотя свой клуб американское семейство изначально оценило в 6 млрд. фунтов.