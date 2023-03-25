Шейх Джассим улучшил предложение о покупке МЮ
Шейх Джассим, наконец, выдвинул свое второе предложение о покупке "Манчестер Юнайтед".
Напомним, шейх Джассим не успел до установленного на вечер среды дедлайна для скорректированных предложений, попросив больше времени.
Как стало известно Sky Sports сейчас, инвесторы из Катара все-таки сделали свое второе предложение, которое называется "конкурентоспособным, но рациональным".
Отметим, что в первый раунд владельцы "Юнайтед" Глэйзеры не получили предложений свыше 4.5 млрд. фунтов, хотя свой клуб американское семейство изначально оценило в 6 млрд. фунтов.
25.03.2023 14:00
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